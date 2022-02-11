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Правовой нигилизм: незнание закона не освобождает от ответственности

11 Февраля 2022 10:16
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Правовой нигилизм: незнание закона не освобождает от ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Академией МВД имени М. Есбулатова был проведен круглый стол на тему «Правовой нигилизм: незнание закона не освобождает от ответственности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сегодня распространение правового нигилизма в обществе представляет собой серьезную угрозу для демократического и экономического развития страны, а также масштабным реформам, заявленным Главой государства. Склонность граждан к правовому нигилизму, неуважению к закону можно назвать в числе негативных трендов в жизни общества. Главные причины этого – низкая правовая грамотность граждан, а также такие факторы, как коррупция и социальная несправедливость. Правовая неграмотность населения и правовой нигилизм создает благоприятную почву для распространения радикальных взглядов, позволяет манипулировать общественным сознанием, служит основой для многих негативных социальных явлений последних лет, в том числе трагических январских событий.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева Алматинской академией МВД имени М. Есбулатова был проведен круглый стол на тему «Правовой нигилизм: незнание закона не освобождает от ответственности», в котором приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихата города Алматы, представители Общественного совета акимата города Алматы, руководство Следственного департамента МВД, департамента УИС по городу Алматы, департамента полиции города Алматы, судьи, ветераны ОВД, а также видные общественные деятели и ученые.

В ходе круглого стола поднимался спектр вопросов касающихся правосознания и правовой культуры личности в современном обществе. Рассматривались все отрицательные аспекты действия правового нигилизма в кризисных ситуациях, влияние фейков и дезинформации в СМИ на развитие правового нигилизма и пути его преодоления. Участниками были обсуждены вопросы правового нигилизма как фактора совершения правонарушений и преступлений, а также ответственности за распространение заведомо ложной информации. Отдельное внимание было уделено формированию правосознания и правовой грамотности молодежи так как, было особо подчеркнуто, незнание закона не освобождает от ответственности.

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