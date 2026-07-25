Правовой консультант, AI-терапевт и помощник для бизнеса: какие ИИ-агенты создают в Казахстане

В Казахстане разрабатывают более 50 AI-агентов для оказания государственных услуг, правовых консультаций и поддержки бизнеса. Подробнее о проектах в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития рассказали в ответе на запрос агентства Kazinform.

Одним из ключевых проектов ведомство назвало eGov AI и мультиагентную платформу AlemGPT. Предполагается, что граждане смогут получать государственные услуги в формате естественного диалога — текстом или голосом, без необходимости самостоятельно искать нужную услугу, раздел портала или перечень документов.

Фото: Правительство для граждан

По информации министерства, AI-ассистент анализирует запрос пользователя, может определять соответствующую жизненную ситуацию или государственную услугу и сопровождать процесс ее получения до результата.

Кроме того, в рамках Национальной платформы искусственного интеллекта разрабатываются AI-агенты для различных сфер. В сфере правовой помощи создается правовой AI-консультант, который будет предоставлять гражданам первичные разъяснения по правовым вопросам, помогать ориентироваться в законодательстве и снижать нагрузку на консультационные службы.

В здравоохранении внедряется AI-терапевт. Как пояснили в ведомстве, решение позволит сократить время на оформление документов и повысить оперативность приема пациентов.

Отдельное направление связано с поддержкой предпринимателей. Совместно с государственными органами прорабатываются AI-помощники для открытия бизнеса и консультирования по вопросам налоговой отчетности.

Коллаж: Kazinform \ ИИ

ИИ-помощники также разрабатываются для сферы образования. Предполагается, что они будут помогать педагогам в подготовке учебных материалов, анализе образовательных данных и организации индивидуального обучения.

В министерстве сообщили, что часть AI-решений уже применяется на практике. По данным ведомства, интеллектуальный консультант eGov AI уже обработал свыше 3 млн запросов, AI-функционал платформы e-Otinish — более 2 млн обращений граждан, а AI-переводчик выполнил свыше 400 тыс. автоматизированных переводов документов.

В министерстве отметили, что разработка и внедрение AI-агентов осуществляется поэтапно в рамках реализации государственной политики по развитию технологий искусственного интеллекта. При этом запуск всех решений не планируется одновременно. По мере завершения разработки, тестирования и подтверждения готовности к промышленной эксплуатации AI-агенты будут становиться доступными для граждан.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана в лице Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития развернуло масштабную работу, направленную на глубокую технологическую трансформацию страны.