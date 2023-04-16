Православные казахстанцы отмечают Пасху

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня православные христиане во всем мире, в том числе в Казахстане, отмечают праздник Пасхи, передает МИА «Казинформ».

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.

«Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних. Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества. Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций. Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!» - говорится в поздравлении Президента РК.

Как подчеркнул ранее на пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, многоконфессиональный и многонациональный народ Казахстана всегда вместе встречает Пасху и Наурыз, Курбан-айт и Рождество.

«Это старинная, добрая традиция нашей страны. Сердечно поздравляю православных казахстанцев и всех, кому дорог этот светлый день, с великим торжеством. Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить и сострадать, верить и прощать, благодарить и жертвенно трудиться во благо ближнего и родной страны», - сказал митрополит.

Светлому дню предшествовал длительный пост. Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В этот день христиане вспоминают победу Христа над грехом и смертью - победу, которая освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого из людей путь спасения. В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Празднование Пасхи продолжается семь дней. После церковь продолжает праздновать Пасху (с меньшей торжественностью) до Вознесения Господня, то есть ещё 32 дня. Общее число дней празднования Пасхи – 40: столько же, сколько Христос являлся ученикам после Воскресения.

Основными символами Пасхи являются крашеные яйца или писанки. Причём в старину в каждой деревне были свои узоры и цвета. Расписными яйцами обменивались во время праздника и желали друг другу здоровья и добра.

Другим символом празднования Пасхи является её традиционная выпечка - кулич. Считалось, что чем лучше получится это лакомство, тем благополучнее будет жизнь в семье.

Неделя после Пасхи называется Светлой и символизирует собой обновление, возрождение, начало жизни. В эти дни проводится много обрядов, связанных с заключением брака. В их числе не только свадьбы, но и смотрины, и сватовство.