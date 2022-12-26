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Праворульные машины будут внесены в разовую легализацию – МВД

26 Декабря 2022, 11:27
Праворульные машины будут внесены в разовую легализацию – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената задали вопрос правоохранительным органам страны касательно оформления праворульных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент в Послании от 1 сентября поставил задачу провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не прошедших госрегистрацию в соответствии с законодательством. Среди таких автомобилей есть и праворульные. В настоящее время установлен законодательный запрет на эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для движения по дорогам с правосторонним расположением органов управления. Вместе с тем, имеются уже ввезенные праворульные автомобили с иностранными номерами и водители не могут их оформить. Со стороны общества есть большой запрос по легализации таких автомобилей. Почему законопроект не решает этот вопрос и не предусматривает внесения соответствующих поправок в закон «О дорожном движении»?» - спросил сенатор Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.

На вопрос ответил и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

«На сегодня у нас в связи с поручением Главы государства проводятся работы по разовой легализации транспортных средств и только недавно мы внесли соответствующие поправки, что праворульные транспортные средства будут внесены в разовую легализацию. Этот вопрос уже решен», - сказал представитель МВД.


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