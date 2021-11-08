Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобили с правосторонним расположением органов управления запрещены к регистрации в РК. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автомобили с правосторонним расположением органов управления запрещены к регистрации в Республике Казахстан с 2018 года. Поэтому они не будут подлежать регистрации в Республике Казахстан. Мы не можем ограничить гражданина в приобретении какого-либо имущества. Это его право. Подтверждено Конституцией, что он может приобрести любое имущество. В то же время, необходимо соблюдать закон - данное имущество подлежит регистрации и должно быть зарегистрировано в Казахстане в установленном порядке. То есть, он должен понимать правовые последствия своей сделки. Если он приобрёл транспортное средство в Российской Федерации, он совершил половину сделки, и бывший владелец транспортного средства подразумевает, что данная автомашина будет в Казахстане», - пояснил он.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.



