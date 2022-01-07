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Правопорядок восстановлен во всех регионах страны - Даурен Абаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Января 2022, 11:21
Правопорядок восстановлен во всех регионах страны - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана на данный момент. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Cейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших. Давайте вместе вернем Казахстан к нормальной жизни», - заявил Дауен Абаев во время эфира на телеканале «Хабар 24».

Напомним, на всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения до 19 января.

Сегодня сообщалось, что в 7 часов утра в резиденции Акорда Глава государства провел совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета безопасности, силовых структур.

Безопасность   Даурен Абаев   ЧП-2022  
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