Правоохранители, водители и коммунальщики будут временно размещены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города, временно будут размещены на территории Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запрещен въезд, в том числе, для жителей пригорода, которые работают в городе. Уже сейчас работодатели отправляют в оплачиваемый отпуск или переводят на дистанционный режим работы своих сотрудников. Сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города, в том числе, сотрудники правоохранительных органов, водители общественного транспорта, коммунальных служб временно будут размещены на территории города. В этой связи рекомендую предпринимателям уже сейчас начать временную оптимизацию штатной численности и урегулировать все вопросы согласно законам РК», - сказал в ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

Ранее первый заместитель акима обратился к жителям всех регионов Казахстана, в первую очередь Алматинской области. Им надо в течение 72 часов покинуть город и заниматься своими домашними делами, привести свои дома в порядок. Жителям Алматы необходимо находиться в полной изоляции, сказал первый замакима.

На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.