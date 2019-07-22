Правоохранительные структуры сыграли в футбол в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области прошел областной турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.

По информации ведомства, на спортивной площадке «Әділет» акмолинский областной суд провел турнир по мини-футболу среди команд правоохранительных органов области, в котором приняли участие акмолинский областной суд, прокуратура, ДКНБ, департамент полиции, департамент Национального бюро по противодействию коррупции, ДГД, ДЧС и ДУИС.

На открытии турнира председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров отметил, что цель проведения турнира - это поддержание здорового образа жизни, массовое вовлечение сотрудников в спорт и его популяризация, а также добавил, что спортивные мероприятия способствуют укреплению здоровья сотрудников и помогают поддерживать хорошую физическую форму, что положительно отражается на профессиональной деятельности.

«По итогам двухдневного турнира 1 место заняла команда акмолинского областного суда, на 2 месте - департамент полиции региона, бронзовым призером стала команда ДЧС. Номинация «Зрительские симпатии» присуждена прокурору области Тимуру Ташимбаеву, «Лучшим игроком» признан специалист кокшетауского городского суда Ислам Чаниев, «Лучшим вратарем» стал сотрудник ДЧС Бахытжан Кикенов. Победители и призеры награждены кубками, дипломами и ценными подарками», – рассказала руководитель отдела информационного обеспечения администратора судов по Акмолинской области Куляш Домалакова.