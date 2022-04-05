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Правоохранительные органы Жамбылской области налаживают обратную связь с молодежью

Автор:  
Галина Скрипник
5 Апреля 2022, 04:12
Правоохранительные органы Жамбылской области налаживают обратную связь с молодежью

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обсуждение проблем правовой культуры молодежи, профилактики правонарушений состоялось в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По инициативе прокуратуры Жамбылской области руководители правоохранительных органов и областного акимата встретились с молодежью.

Встреча проходила в стенах Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати, участниками стали ректоры высших учебных заведений и колледжей области, представители НПО и СМИ.

Темой встречи стало обсуждение рекомендаций, подготовленных консультативным советом при прокуратуре и направленных на улучшение состояния законности и профилактики правонарушений в молодежной среде.

«На сегодняшний день имеется насущная необходимость усилить взаимодействие правоохранительных органов с учебными заведениями», - подчеркнул прокурор области Нургалым Абдиров, отметив при этом существующие факты правонарушений с участием групп молодежи.

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В ходе встречи было предложено активизировать работу межведомственных мобильных групп из числа сотрудников прокуратуры, полиции, Антикоррупционной службы и акиматов для реализации мероприятий, озвученных в Послании Президента «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

По рекомендации консультативного совета дан старт месячнику по проведению профилактических мероприятий и факультативов в школах и колледжах для формирования правовой культуры среди студентов и учащейся молодежи. В эту работу активно включились студенты, активисты. При этом проблемные участки, влияющие на системность правонарушений, определяются совместно и будут тщательно проработаны для исправления ситуации.

Особая роль отведена новому формату работы администрации учебных заведений, деятельности психологов и комиссий по профилактике правонарушений при акиматах.

Правоохранительные органы организуют инициативные мероприятия, направленные на повышение правовых знаний подростков, помогают с выбором будущей специальности, отметили в прокуратуре Жамбылской области.

Генпрокуратура   Общество   Молодежь   Новый Казахстан  
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