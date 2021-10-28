Правоохранительные органы учились быть более открытыми на тренинге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники пресс-служб Министерства внутренних дел Казахстана прошли обучение на тренинге «Эффективные коммуникации: практика, законодательство, международный опыт». Так правоохранительные органы хотят научится быть более открытыми, эффективнее работать со СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по городу Нур-Султану.

Для формирования положительного имиджа в обществе, повышения уровня доверия населения к полиции, руководство МВД Казахстана направило сотрудников ведомственных пресс-служб на обучение. Тренинг на тему «Эффективные коммуникации: практика, законодательство, международный опыт» организовали общественный фонд «Правовой медиа-центр» и Фонд имени К. Аденауэра.

С целью развития качественной и профессиональной прессы, продвижения интересов медиа-сообщества, в тренинге участвовали и сотрудники Департамента УИС по городу Нур-Султану.

В качестве спикеров выступали медиа-тренеры и журналисты с многолетним стажем работы, такие как Айнур Коскина, Диана Окремова, Гульмира Биржанова.

В ходе данного тренинга были рассмотрены такие вопросы: как заинтересовать представителей СМИ, в каком формате предоставлять им сведения о проведенных мероприятиях, как написать грамотный пресс-релиз, а также что нужно для эффективного диалога со СМИ. По окончанию тренинга участникам были вручены сертификаты.