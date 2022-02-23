Правоохранительные органы РК ознакомили иностранный дипкорпус с ходом расследования событий «Трагического января»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Казахстана для представителей аккредитованного в стране зарубежного дипломатического корпуса провели совместный брифинг о ходе расследования январских событий с участием заместителя Генерального прокурора РК Булата Дембаева и заместителя министра внутренних дел РК Кайрата Сунаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.
В своем выступлении спикеры подробно информировали участников брифинга о принимаемых мерах для обеспечения объективного расследования уголовных дел и соблюдения прав задержанных граждан. В ходе брифинга были показаны документальные кадры январских событий.
Внимание дипломатов было акцентировано на хронологии событий и их необычной гибридной форме, когда мирный митинг использовали для попытки захвата власти с привлечением криминальных кругов, экстремистов и террористов. Представлена актуальная статистика по расследуемым уголовным делам.
Особое внимание было уделено мерам, принимаемым для защиты законных прав и свобод задержанных граждан в ходе следственных действий. Все сообщения о возможных нарушениях прав человека, в том числе размещаемые в СМИ, проверяются органами прокуратуры.
«Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки», – подчеркнул Б. Дембаев.
Отмечено тесное взаимодействие в данном вопросе с Уполномоченным по правам человека РК Э. Азимовой, участниками Национального превентивного механизма по предупреждению пыток, Национального совета общественного доверия. Указано, что «они имеют полный доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и неоказания медицинской помощи».
В завершение мероприятия представители Генпрокуратуры и МВД ответили на вопросы участников брифинга. Иностранные дипломаты поблагодарили за возможность получить содержательную информацию о следственных мероприятиях и высказались в поддержку мер, направленных на проведение объективного расследования январских событий.
В брифинге также посредством видеосвязи приняли участие руководители загранучреждений Республики Казахстан.
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