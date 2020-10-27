Правоохранительные и налоговые органы самые коррумпированные - мнение жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела очередной ежеквартальный социологический опрос населения по уровню восприятия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О результатах соцопроса в прямом эфире Аntikor.live рассказал первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Треть опрошенных считают уровень коррупции в регионе средним. При этом самыми коррумпированными называют деятельность правоохранительных, налоговых и таможенных органов, отрасль транспорта и автомобильных дорог и здравоохранения. К наименее коррумпированным сферам североказахстанцы отнесли физическую культуру и спорт, социальную защиту и сельское хозяйство.

«В ходе соцопроса было определено, что сталкивались с фактами коррупции, бюрократией, предвзятым отношением со стороны государственных служащих около 800 человек из 1400 опрошенных. Из них лишь 129 обращались по этому поводу в правоохранительные органы либо сообщали непосредственному руководителю», - отметил Н.Жахин.

В качестве мер борьбы с коррупцией жители региона предложили повышение заработной платы госслужащим, проведение информационно-агитационной работы по формированию антикоррупционной культуры и ужесточение наказания.