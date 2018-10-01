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Правонарушителя по административному делу осудили по видеосвязи в Павлодаре

9 Октября 2018 19:44 95
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Правонарушителя по административному делу осудили по видеосвязи в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По мобильному телефону вышел на видеосвязь с залом суда нарушитель правил дорожного движения и принял участие в заседании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно материалам дела, житель города управляя автомашиной «Toyota Camry», не выбрав безопасную скорость движения и дистанцию до впереди движущегося транспорта, совершил столкновение с автомашиной «Toyota Corolla». Рассмотрение данного дела проведено в онлайн-режиме: правонарушитель был подключён к судебному заседанию посредством своего мобильного телефона, поскольку находился на рабочем месте и не мог явиться в суд, при этом свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью», - сообщили сегодня в суде Павлодарской области со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда Павлодара.

Административное дело о ДТП рассмотрели в специализированном административном суде Павлодара по мобильной видеоконференцсвязи. Для этого сторонам для участия в судебном заседании достаточно было иметь при себе смартфон, поддерживающий программу «True Conf».

«По результатам первого дня рассмотрения дела посредством мобильной видеоконференцсвязи от участников процесса поступили положительные отзывы об оперативной и качественной работе суда», - дополнили в департаменте.


Фото предоставлено судом Павлодарской области.

 

 

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Ключевые слова: Суды, Цифровой Казахстан, судебный процесс, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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