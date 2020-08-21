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Правомерность выделения средств ЖССБК на пиар-акции  проверят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
21 Августа 2020, 13:48
Правомерность выделения средств ЖССБК на пиар-акции  проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент законодательства государственных закупок МФ РК проверит правомерность выделения Жилстройсбербанком средств на пиар-мероприятия в регионах. Об этом заявил глава департамента Сабит Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций ему был задан вопрос о том, что 20 июля Жилстройсбербанк Казахстана начинает прием заявок от поставщиков на сумму порядка 15 млн тенге на проведение пиар-мероприятий в регионах. Между тем, Глава государства поручал ввести мораторий на такие мероприятия, поэтому насколько это оправдано?

«Мы перед выступлением в Службе центральных коммуникаций получили этот вопрос, сейчас у меня нет на него ответа, но мы готовы разобраться в этой ситуации и сообщить о результатах проверки», - заверил Сабит Ахметов.


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