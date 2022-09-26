Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии – экзитполы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Италии завершились выборы в парламент – палату депутатов и сенат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По данным экзитполов, победу одержала правоцентристская коалиция, набрав 41-45 % голосов и обеспечив себе большинство в обеих палатах парламента.

Лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, по всей видимости, станет следующим премьер-министром Италии. Если это случится, она станет первой женщиной, которая займет пост главы итальянского правительства.

Изначально выборы были запланированы на весну 2023 года. Однако после отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле и распада его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии, в стране были назначены досрочные всеобщие выборы.

Официальные результаты станут известны в сегодня.

Фото: euronews.com