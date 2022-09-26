Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии – экзитполы

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Сентября 2022, 10:32
Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в Италии – экзитполы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Италии завершились выборы в парламент – палату депутатов и сенат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По данным экзитполов, победу одержала правоцентристская коалиция, набрав 41-45 % голосов и обеспечив себе большинство в обеих палатах парламента.

Лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, по всей видимости, станет следующим премьер-министром Италии. Если это случится, она станет первой женщиной, которая займет пост главы итальянского правительства.

Изначально выборы были запланированы на весну 2023 года. Однако после отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле и распада его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии, в стране были назначены досрочные всеобщие выборы.

Официальные результаты станут известны в сегодня.


Фото: euronews.com

Выборы   Италия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции