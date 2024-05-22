Правобережье Семея осталось без воды из-за аварии

В правобережной части Семея временно приостановлено водоснабжение, передает агентство Kazinform.

По информации ГКП «Семей водоканал», 21 мая 2024 года в 20:00 по адресу улица Козбагарова, 22 произошла авария на водоводе диаметром 600 мм.

В результате инцидента отключен Водозабор «Смычка», что привело к приостановке водоснабжения в правобережной части города.

ГКП «Семей Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и работает над устранением аварии.