РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:19, 22 Май 2024 | GMT +6

    Правобережье Семея осталось без воды из-за аварии

    вода, отключение воды
    Фото: pixabay

    В правобережной части Семея временно приостановлено водоснабжение, передает агентство Kazinform. 

    По информации ГКП «Семей водоканал», 21 мая 2024 года в 20:00 по адресу улица Козбагарова, 22 произошла авария на водоводе диаметром 600 мм.

    В результате инцидента отключен Водозабор «Смычка», что привело к приостановке водоснабжения в правобережной части города.

    ГКП «Семей Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и работает над устранением аварии.

    Теги:
    Семей Вода Общество
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!