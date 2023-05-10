Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Мая 2023, 11:42
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что более 40 ДТП с участием электросамокатов произошло в Казахстане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По самокатчикам зафиксировано 44 ДТП с января. В прошлом году один человек погиб», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, в Казахстане право управлять электросамокатом получат обладатели водительских прав любой категории.

«Любая категория, если вам есть 18 лет и вы являетесь владельцем прав на управление любой категорией автотранспорта, то вы сможете передвигаться по правой стороне движения. Если примут такой закон», - уточнил министр.

Как сообщалось ранее, предлагается разрешить водителям электросамокатов и мопедов передвигаться по правой стороне движения.


Мажилис   Транспорт   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу