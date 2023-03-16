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Право отказаться от работы сверхурочно закрепят в Трудовом кодексе РК

16 Марта 2023, 16:14
Право отказаться от работы сверхурочно закрепят в Трудовом кодексе РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из Трудового кодекса РК исключается норма, предусматривающая возможность привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без его согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если работодатель будет привлекать вас на работу в праздничные дни, либо же после вашего рабочего дня – все это будет идти с согласия работника. Если согласны, то будете выходить на работу, если не согласны, то тогда вы можете написать, что не согласны. Это исключается в тех местах, где касается ЧС, здравоохранения», - пояснила журналистам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

Она подчеркнула, что график работы утверждается в Трудовом договоре. Доплата за работу сверх режима выполняется согласно Трудовому кодексу.

«Есть Трудовой кодекс, каждый человек может отказаться в связи с обстоятельствами либо согласиться работать сверхурочно. То есть мы оставляем право за работником», - заключила министр.

Ранее сообщалось, что Сенат Парламента принял во втором чтении проект Социального кодекса РК.


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