Право на образование особых детей законодательно усовершенствуют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект закона инициирован депутатами Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан, членами партии «Nur Otan».

«Данный законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана 2019 года для обеспечения прав лиц с инвалидностью на получение образования без дискриминации. Также документ направлен на приведение действующего законодательства в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной в Казахстане в 2015 году. Переход к инклюзивному образованию основан на международных протоколах о правах человека и всеобщем признании и получении всеми детьми права на качественное образование и равный доступ к нему», - сказала депутат Жанат Омарбекова на пленарном заседании Мажилиса, отметив, что в стране более 162 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, или 2,7% от общего числа детей требуют особого подхода к образовательному процессу.

В этой связи с 2011 года в Казахстане начато поэтапное развитие инклюзивного образования. В государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2025 годы предусмотрены меры по созданию инклюзивной среды.

«Вместе с тем, есть вопросы, требующие регулирования на законодательном уровне, которые нашли отражение в инициированном законопроекте. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в законы «Об образовании» и «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». Во-первых, предусмотрены государственные гарантии для детей с особыми образовательными потребностями за счет создания специальных условий для обучения на всех уровнях образования», - отметила депутат.

Во-вторых, регламентированы специальные условия психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в особом образовании в учебном процессе.

В-третьих, внедряется оценка образовательных потребностей. Для этого будут разработаны соответствующие правила, определяющие критерии оценки, методику определения потребностей, а также методические рекомендации педагогам по работе с «особыми» детьми.

«В-четвертых, внедрены нормы, обеспечивающие вариативность, гибкость учебных планов, программ, а также система оценки достижений обучающегося в зависимости от особенностей его развития. Это один из ведущих принципов инклюзивного образовательного процесса.

В-пятых, расширена компетенция акиматов в обеспечении специальных условий в организациях образования, в том числе за счет размещения государственного образовательного заказа на специальное психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. Внедрение подушевого финансирования обеспечивает единый подход к финансированию организации образования, независимо от вида и формы ее деятельности. Реализация госзаказа позволит привлечь частный сектор, улучшить показатели охвата детей, а также снизить нагрузку на бюджет», -заключила Ж. Омарбекова.



