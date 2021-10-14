Право на образование: как устроена инклюзия в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрение инклюзивного образования в Казахстане началось с 2010 года. Именно 11 лет назад в стране впервые начали вводить «inclusion» в процесс обучения детей, имеющих физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые и другие особенности. Планомерная работа по предоставлению ребенку, имеющего особые образовательные потребности, права на совместное обучение в общеобразовательной среде со сверстниками, продолжается и сейчас, передает МИА «Казинформ».

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ

По данным Министерства образования и науки, в Казахстане в настоящее время более 162 000 детей с особыми образовательными потребностями, что составляет 2,7% от общей численности детей. Из них более 69 000 детей обучаются в инклюзивном формате образования, в частности, 6 771 ребенок с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных школах, 1 612 - в детских садах. Государством им предоставляется льготная очередь в детсады, бесплатное питание, выбор формы обучения.

В ряде регионов дошкольные и школьные учреждения образования демонстрируют высокие показатели готовности к работе с детьми, имеющими особенности развития.

Например, как отчитывался ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, в Алматы принимать особенных воспитанников детсады и школы готовы на 100%, лидируют также по этим показателям сады и школы Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областей и г. Нур-Султан. В аутсайдерах по созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями Атырауская область.

В казахстанских детских садах и школах активно внедряют успешные зарубежные практики по развитию инклюзивного образования. Так, всего несколько лет назад, в учебных заведениях, где обучают также и детей с особыми потребностями, появилась должность тьютора, другими словами, личный наставник особенного воспитанника. И если раньше помощь в образовании детям с особыми потребностями оказывали волонтеры или родители, сейчас всю необходимую поддержку ребенку оказывает специальный куратор. На сегодня только в школах регионов работает более 850 таких педагогов-ассистентов.





ИНКЛЮЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Стоит отметить, что в 2022 году, в рамках направления по поддержке инклюзивного образования проекта «Модернизация среднего образования», планируется обучение педагогов и специалистов государственных учреждений образования для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе прикладному анализу поведения.

Большим шагом в развитии доступа детей с особыми потребностями в образовательные процессы стало принятие в стране поправок, направленных на совершенствование инклюзивного образования. Документ был подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым в июне 2021 года.

Новые нормы предполагают введение ответственности руководителей образовательных учреждений за несоздание условий для обучения детей с особыми потребностями, в то же время на специальную психо-педагогическую поддержку будут размещать соответствующий госзаказ, а функции по коррекционной поддержке детей с особыми потребностями расширены. А главное, теперь педагогам будет предоставлено право адаптировать учебные программы под индивидуальные потребности детей и их потенциальных возможностей.

Адаптацией учебных программ для детей с особыми потребностями в образовании казахстанские специалисты уже занимаются и добились определенных успехов.

К примеру, разработаны учебники и учебно-методические комплексы для незрячих и слабовидящих детей, а также для детей с нарушением интеллектуального развития 0, 1, 2, 5, 7 классов. До конца 2022 года все классы будут обеспечены такими учебниками. Разработаны и утверждены более 400 специальных учебных программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе типовые учебные программы по профессионально-трудовой подготовке детей.

А в 2020 году впервые в системе образования Казахстана предложена специальная развивающая программа для детей с аутизмом. По данным статистических отчетностей областных психолого-медико-педагогических комиссий в 2015 году было выявлено 1 956 детей с аутизмом, в 2016 – 2 962, в 2017 – 3 820, в 2018 – 4 707, в 2019 – 5 193, в 2020 году – 6 771. Чаще всего эти дети получают образование в кабинетах психолого-педагогической коррекции, обучаются на дому, посещают общеобразовательные школы с поддержкой, спецшколы и детские сады. Обычно, для работы с детьми-аутистами используются традиционные методы психолого-педагогической коррекции.

Новая программа, разработанная Национальным научно-практическим центром развития специального и инклюзивного образования, акцентирована на наиболее важные стороны развития аутичного ребенка – общения, социального взаимодействия и социализации и не преследует цели формирования всех возрастных или академических речевых, когнитивных и других навыков. По словам разработчиков, программа представляет не отдельную технологию или метод, а общую стратегию развивающей работы с аутичными детьми. В ней используются различные тактики, методы психолого-педагогического вмешательства с методическими указаниями по их применению.

И такие практики, и методы предстоит разработать и адаптировать для всех категорий детей с особыми потребностями по здоровью.





ПУТЬ К ИНКЛЮЗИИ БУДУЩЕГО

Между тем, в стране на будущее ставят амбициозные цели по созданию безбарьерной среды для получения образования детей с особыми потребностями наравне со всеми. К 2025 году планируется довести долю образовательных учреждений, подготовленных к приему таких детей до высоких показателей, в частности, в садах — 70%, школах, колледжах и вузах — 100%.

Наряду с этим, по данным Минобразования, в развитии инклюзивного образования в Казахстане по-прежнему есть ряд нерешенных проблем. Одна из них, недостаточность раннего скрининга и позднее выявление особых потребностей у детей, особенно это касается выявляемости на селе. В первую очередь, отмечается неравномерность выявления детей с аутизмом.

Если в Нур-Султане в 2020 году было выявлено 1 624 детей - 43 ребенка на 10 000 - при общем детском населении – 374,2 тыс., то в Туркестанской области при детском населении 869,5 тыс. выявлено всего 59 аутиста - 0,7. Низкая выявляемость и несвоевременное оказание помощи аутичным детям наблюдается также в областях, где недостаточная сеть психолого-медико-педагогических комиссий. Например, в Туркестанской области действует всего лишь семь комиссий, тогда как должно быть 17 - из расчета одна медкомиссия на 50 000 детского населения.

К увеличению количества лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью к школьному возрасту также приводит отсутствие современной коррекционной поддержки детей раннего и дошкольного возраста.

Вместе с этим, стоит отметить, что в Казахстане продолжает расти число общественных инициатив, готовых внести свой вклад в развитие инклюзивного образования в стране. Так, фондом «Камкорлык» были открыты 16 кабинетов инклюзии, более 400 педагогов-ассистентов прошли соответствующее обучение. При поддержке благотворительного фонда «Дара» были открыты 45 кабинетов коррекции и 30 ресурсных центров, прошли обучение 250 педагогов.

В рамках проекта «Каждый ребенок достоин школы» корпоративным фондом «Болашак» с 2015 года открыты 43 кабинета поддержки инклюзии в 17 регионах страны, а возможность ходить в школу каждый день получили более 600 детей с аутизмом и другими особенностями развития.









Автор: Дана Кауменова