Право на экспорт угля ограничат в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития работает над продвижением постановления, которое ограничит право на экспорт угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В этом году в течение сентября мы продвигаем постановление, где даем право экспорта только профильным субъектам, то есть те предприятия, которые ранее занимались деятельностью по добыче угля, их аффилированные компании, которые реализовывали, также предприятия, которые давно занимаются обогащением. Они как работали, так и будут работать. Те предприятия, которые внезапно решили заработать на большой ценовой разнице, при этом не приобретая уголь у угольных разрезов, а у складов, по сути, у населения, школ и больниц, мы этим постановлением будем ограничивать», - сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Турар Жолмагамбетов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, что в прошлом году в преддверии отопительного сезона из-за принятых санкций в отношении России произошел рост цен на уголь. Спикер пояснил, что Европейский союз потреблял 50 млн тонн угля из Российской Федерации, который оказался под запретом. Соответственно Европа начала закупать сырье из других регионов, чтобы восполнить этот объем. Это привело к резкому росту цен. Если в предыдущие годы в среднем цены были в отметке 100 – 120 долларов, то в прошлом году они доходили до 400 долларов.

«Наш казахстанский уголь внутри рынка является относительно недорогим. Плюс к этому за счет понимания наших угледобывающих компаний социальный уголь был еще дешевле. У нас был зафиксирован отток социального угля. То есть уголь, предназначенный для школ, больниц, садов, населения ряд предприимчивых компаний начал его вывозить за рубеж. Были факты, когда в больших объемах уходили в Узбекистан, Кыргызстан, оттуда дальше в Европейский союз. Даже из Казахстана напрямую экспортировали в Польшу, Чехию», - добавил Турар Жолмагамбетов.

По его словам, из-за вывоза угля большегрузами на складах начала теряться значительная часть запасов. В связи с чем, был принят приказ по ограничению вывоза автотранспортными средствами.

«Мы эту практику продолжим, потому что санкции все еще существуют в отношении Российской Федерации. И мы считаем, что в этом сезоне Европейский союз будет нуждаться в огромном количестве угля. Со станции «Шубаркуль» ушло больше 70 тысяч тонн угля в сторону Узбекистана в Польшу, в Грузию, Россию, станция «Караганда» – 206 тысяч тонн, «Жана Караганда» – 37 тысяч тонн. Автомобильным транспортом до 300 тысяч тонн. Были факты, когда ряд предприятий после запрета вывозил железнодорожным транспортом. Мы максимально старались совместно с КТЖ это все блокировать», - заключил спикер.