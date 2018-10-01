Право голоса собственников квартир предлагают определять по площади в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане хотят определять право голоса на общедомовом собрании по квадратуре квартир собственников. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, презентуя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возникал вопрос о том, что застройщики домов при первоначальном проведении собрания будут диктовать условия, потому что не все квартиры проданы. Я хотел сказать, что в законодательстве определено, что первое собрание собственников квартир и нежилых помещений проводится по инициативе местного исполнительного органа. Здесь решение первого собрания правомочно при участии в голосовании собственников, владеющих не менее 2/3 голосов», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Он также уточнил, как предлагается распределять голоса среди собственников квартир.

«Собственники квартир и нежилых помещений при голосовании имеют количество голосов равное общей площади принадлежащего ему имущества. Решение первого собрания принимается большинством голосов от общего собрания собственников квартир и нежилых помещений непосредственно принимающим участие в собрании, либо с использованием электронно-цифровой подписи», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Этот пункт вызвал вопросы у депутатов, которые подметили, что при таком положении дел, если один человек владеет большим числом квартир, то он сможет блокировать любые решения.

На что в интервью журналистам вице-министр сообщил, что это еще пока предложение и министерство будет искать золотую середину в этом вопросе.