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Правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку

18 Февраля 2022 11:46
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Правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На проходящем сегодня IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» председатель правления палаты Аблай Мырзахметов объявил о том, что правление уходит в отставку.

«За восемь лет мы вместе с вами и многими другими коллегами прошли большой путь, итог которого – это диалоговая площадка, это взаимоотношения бизнеса и власти. Да, наверное – и вчерашняя встреча, и сегодня будут вопросы – этот диалог, возможно, его глубина, эффективность и результативность… Бизнес, он такой, он нацелен на конкретное. Чиновник – у него другой мандат, другая логика. Но задача была именно вести конструктивный диалог. Не все, наверное, решили – честно признаю. Не все удалось. И сейчас критика законная, я не снимаю (ответственность) ни с себя, ни с коллег, что это тоже наши упущения, и критика справедлива, с чем согласен. Но палата состоялась. Ее надо дальше развивать. Есть разлом между регионами и ассоциациями. Надо его решать. У меня, конечно, есть свое видение, я говорил. Но, наверное, уже новый президиум – Раимбек Ануарович (Баталов) сказал, – дальше будет двигаться. Поэтому, учитывая все обстоятельства, я принял решение как председатель правления, перед избранным новым составом президиума, перед председателем президиума – я и мои коллеги по правлению сегодня складываем полномочия», – сказал А.Мырзахметов.

Отметим, в повестку съезда включены 4 вопроса: об органах управления Национальной палаты, о реформировании деятельности Национальной палаты, об актуальных вопросах развития предпринимательства, разное.

Председателем президиума НПП «Атамекен» избран Раимбек Баталов – председатель Форума предпринимателей Казахстана.


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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