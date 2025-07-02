Правительство РК выделило порядка 210 млн тенге для завершения реконструкции теплосетей в Уштобе
В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации инженерных сетей и теплоисточников в регионах, из резерва Правительства выделено порядка 210 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях г. Уштобе области Жетысу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Централизованное теплоснабжение г. Уштобе с населением в 30 тыс. человек осуществляется от центральной котельной ТОО «Жылыту орталығы». Общая протяженность тепловых сетей – 15,3 км.
В 2024 году для повышения мощности отопительной системы города была установлена блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 Гкал/ч. Для обеспечения ее эффективной работы возникла необходимость модернизации магистральной теплотрассы протяженностью 1,7 км, износ которой достигал 50%.
Стоимость проекта 870 млн тенге, из которых 70% финансируется из республиканского бюджета и 30% – из местного.
На сегодняшний день 76% работ завершено. Из 1,7 км тепловых сетей проложено 1,3 км. К августу текущего года планируется полное завершение реконструкции.
- В результате реализации проекта жители города Уштобе, это 349 абонентов, из которых 282 жилых дома и 67 юридических лиц, получат доступ к бесперебойному теплоснабжению. Снизится риск возникновения аварийных ситуаций и технологических нарушений, повысится качество и надежность централизованного теплоснабжения. Обеспечение устойчивого и качественного теплоснабжения — важный элемент инфраструктурного развития. Реализация подобных проектов способствует повышению уровня жизни в регионах, - отметили в пресс-службе Правительства.
Ранее сообщалось, что около 3,8 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей в Павлодарской области.