Правительство РК выделило порядка 210 млн тенге для завершения реконструкции теплосетей в Уштобе

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Централизованное теплоснабжение г. Уштобе с населением в 30 тыс. человек осуществляется от центральной котельной ТОО «Жылыту орталығы». Общая протяженность тепловых сетей – 15,3 км.

В 2024 году для повышения мощности отопительной системы города была установлена блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 Гкал/ч. Для обеспечения ее эффективной работы возникла необходимость модернизации магистральной теплотрассы протяженностью 1,7 км, износ которой достигал 50%.

Стоимость проекта 870 млн тенге, из которых 70% финансируется из республиканского бюджета и 30% – из местного.

На сегодняшний день 76% работ завершено. Из 1,7 км тепловых сетей проложено 1,3 км. К августу текущего года планируется полное завершение реконструкции.

- В результате реализации проекта жители города Уштобе, это 349 абонентов, из которых 282 жилых дома и 67 юридических лиц, получат доступ к бесперебойному теплоснабжению. Снизится риск возникновения аварийных ситуаций и технологических нарушений, повысится качество и надежность централизованного теплоснабжения. Обеспечение устойчивого и качественного теплоснабжения — важный элемент инфраструктурного развития. Реализация подобных проектов способствует повышению уровня жизни в регионах, - отметили в пресс-службе Правительства.

Ранее сообщалось, что около 3,8 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей в Павлодарской области.