Правительство выделило 40 млрд тенге на строительство и модернизацию сельских медучреждений 

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва Правительства 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации медицинских учреждений в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Решение принято в рамках исполнения протокола заседания Правительства от 27 февраля.

Нацпроект реализуется во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям.

В рамках него предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц.

Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В этой связи средства из резерва Правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Кроме того, часть выделенных средств пойдет на: