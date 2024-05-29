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    10:15, 29 Май 2024 | GMT +6

    Правительство выделило 40 млрд тенге на строительство и модернизацию сельских медучреждений 

    сельское медучреждение
    Фото: акимат Карагандинской области

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении из резерва Правительства 39,9 млрд тенге для строительства и модернизации медицинских учреждений в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

    Решение принято в рамках исполнения протокола заседания Правительства от 27 февраля.

    Нацпроект реализуется во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям.

    В рамках него предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и модернизация центральных районных больниц.

    Финансирование проектов осуществляется согласно поданным заявкам от акиматов регионов по мере готовности проектно-сметной документации (ПСД). В этой связи средства из резерва Правительства в размере чуть более 39 млрд 987 млн тенге будут направлены на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова ПСД. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

    Кроме того, часть выделенных средств пойдет на:

    • завершение капитального ремонта здания роддома Аркалыкской региональной больницы;

    • капремонт двух блоков Степногорской многопрофильной городской больницы;

    • капремонт главного корпуса Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы;

    • начало капремонта Центральной больницы города Балхаш;

    • строительство пристройки к главному корпусу ангиографической операционной и размещение ангиографической установки в Многопрофильной больнице города Балхаш;

    • реконструкцию с пристройкой блока к зданию Шиелийской многопрофильной центральной районной больницы и строительство там же инфекционного отделения на 30 коек.

    Теги:
    Здравоохранение Правительство РК Регионы Казахстана Медицина Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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