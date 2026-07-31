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    Новые ГЭС и цифровая карта рек: утвержден План развития гидроэнергетики РК до 2035 года

    Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли до 2035 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    ГЭС
    Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

    Документ разработан во исполнение поручений Главы государства по диверсификации электроэнергетической отрасли и определяет единый долгосрочный подход к освоению гидроэнергетического потенциала страны.

    При подготовке новых проектов будут учитываться наличие водных ресурсов, потребности энергосистемы, технические возможности, экологические ограничения и условия для привлечения инвестиций.

    План включает 30 мероприятий по шести ключевым направлениям. Среди них — оценка водного баланса и энергетического потенциала рек, создание единой базы данных перспективных объектов, подготовка земельных участков, формирование пула гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, а также развитие кадрового и научно-технического потенциала.

    Правительство утвердило План развития гидроэнергетики Казахстана до 2035 года
    Фото: Правительство РК

    Предусматривается проведение исследований для выбора оптимальных площадок строительства, определения параметров будущих объектов и оценки рисков, связанных с водообеспечением и воздействием на окружающую среду. Все сведения планируется объединить на цифровой платформе, которая станет единым источником данных для государственных органов и потенциальных инвесторов.

    В рамках расширения генерирующих мощностей до конца 2030 года предусмотрен ввод не менее 500 МВт новых гидроэнергетических мощностей. Планом также предусмотрена проработка строительства гидроаккумулирующей электростанции.

    Правительство утвердило План развития гидроэнергетики Казахстана до 2035 года
    Фото: Правительство РК

    Как отметили в Правительстве, реализация документа позволит повысить надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При выборе площадок будут учитываться водный баланс и природоохранные требования, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

    Ожидается, что план создаст системную основу для освоения гидроэнергетического потенциала Казахстана — от изучения водных ресурсов и подготовки площадок до строительства новых объектов и подготовки специалистов.

    Гидрология Правительство РК Регионы Казахстана Энергетика Поручения Президента Олжас Бектенов ГЭС
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор