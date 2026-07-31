Новые ГЭС и цифровая карта рек: утвержден План развития гидроэнергетики РК до 2035 года

Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли до 2035 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Документ разработан во исполнение поручений Главы государства по диверсификации электроэнергетической отрасли и определяет единый долгосрочный подход к освоению гидроэнергетического потенциала страны.

При подготовке новых проектов будут учитываться наличие водных ресурсов, потребности энергосистемы, технические возможности, экологические ограничения и условия для привлечения инвестиций.

План включает 30 мероприятий по шести ключевым направлениям. Среди них — оценка водного баланса и энергетического потенциала рек, создание единой базы данных перспективных объектов, подготовка земельных участков, формирование пула гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, а также развитие кадрового и научно-технического потенциала.

Фото: Правительство РК

Предусматривается проведение исследований для выбора оптимальных площадок строительства, определения параметров будущих объектов и оценки рисков, связанных с водообеспечением и воздействием на окружающую среду. Все сведения планируется объединить на цифровой платформе, которая станет единым источником данных для государственных органов и потенциальных инвесторов.

В рамках расширения генерирующих мощностей до конца 2030 года предусмотрен ввод не менее 500 МВт новых гидроэнергетических мощностей. Планом также предусмотрена проработка строительства гидроаккумулирующей электростанции.

Фото: Правительство РК

Как отметили в Правительстве, реализация документа позволит повысить надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При выборе площадок будут учитываться водный баланс и природоохранные требования, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

Ожидается, что план создаст системную основу для освоения гидроэнергетического потенциала Казахстана — от изучения водных ресурсов и подготовки площадок до строительства новых объектов и подготовки специалистов.