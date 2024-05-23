Правительство РК выделило более 9,7 млрд тенге на закупку вакцины против ВПЧ

Правительство РК выделило средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), чтобы начать вакцинацию в Казахстане. Постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform.

На это направлено более 9,7 млрд тенге, которые пойдут на покупку 351 тысячу доз вакцины для областей, городов республиканского значения и столицы.

Рак шейки матки, вызванный ВПЧ, является одним из самых распространенных видов рака в мире – до 13,1% всех случаев. Каждый год от него умирает около 300 тысяч женщин. В Казахстане рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди женских онкологических заболеваний. Ежегодно регистрируется около 1900 новых случаев, более 600 женщин умирают от этой болезни.

Единственный метод борьбы с ВПЧ и раком шейки матки – вакцинация. Согласно Национальному календарю вакцинации РК и рекомендациям ВОЗ, вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. В Казахстане будет использоваться четырехвалентная вакцина, защищающая от самых онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18).