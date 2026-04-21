Правительство РК обновило правила учета целевых накоплений в ЕНПФ

Документом уточнен механизм обмена данными между Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) и государственной базой данных «Физические лица». В частности, предусмотрена автоматизированная передача сведений о приобретении и утрате гражданства Республики Казахстан, фактах смерти граждан, а также актуализации персональных данных.

В соответствии с новыми нормами ЕНПФ формирует электронный список участников целевых требований на основании информации из государственных информационных систем. Формирование списка осуществляется ежегодно не позднее 20 числа первого месяца, следующего за отчетным годом, по состоянию на 31 декабря.

После формирования список направляется оператору «электронного правительства» для верификации данных. Подтверждение корректности осуществляется в течение трех рабочих дней.

Также уточнен порядок расчета индивидуальных сумм целевых требований и инвестиционного дохода, которые определяются ЕНПФ на основании данных Национального банка и сформированных списков участников.

Отдельно регламентирован порядок обращения за целевыми накоплениями в судебном порядке, включая случаи наследования и признания имущества выморочным.

В таких случаях заявители предоставляют вступивший в законную силу судебный акт и банковские реквизиты в установленной валюте.

Документ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Ранее презентация возможной пенсионной модели «4+1» вызвала дискуссию о справедливости распределения 1% взносов работодателя на общий счет. Как будут обеспечиваться равные выплаты между вкладчиками — читайте в нашем материале.