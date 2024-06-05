В Казахстане не планируют изолировать водителей автобусов от пассажиров

В ответе на депутатский запрос заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что полное изолирование водителей автобусов от пассажиров применяют страны с повышенным уровнем преступности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для обеспечения прозрачности рынка перевозок внедрена электронная система оплаты проезда. Она работает во всех городах республиканского значения и областных центрах. В связи с внедрением электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, потребность в постоянных контролерах снизилась. Они были переквалифицированы в линейную службу контролеров, которая выборочно проверяет автобусы для подтверждения факта оплаты за проезд. Данную функцию также осуществляют операторы электронной системы оплаты проезда.

Роман Скляр в ответе на депутатский запрос подчеркнул, что иметь постоянных контролеров в автобусах не запрещается.

— Согласно подпункта 1-1) пункта 1) статьи 22 Закона, перевозчик имеет право создавать службы транспортного контроля для обеспечения оплаты, а также проверки фактов оплаты за проезд на общественном транспорте. Таким образом, решение по наличию на общественном транспорте постоянных контролеров принимается перевозчиками самостоятельно с учетом их коммерческих потребностей, — добавил заместитель Премьер-министра РК.

Он также рассмотрел вопрос касательно изоляции водителей автобусов от пассажиров для обеспечения безопасности.

— Необходимо отметить, что полное изолирование водителей автобусов от пассажиров применяют страны с повышенным уровнем преступности. Вместе с тем, рабочие места водителей от пассажиров не ограждаются для обеспечения доступа при ухудшении здоровья водителя в процессе движения, что обеспечивает безопасность самих пассажиров. В этой связи считаем, что на сегодня отсутствует необходимость внедрения обязательного требования по переоборудованию общественного транспорта (автобусов) для полного изолирования водителей, — уточнил Роман Скляр.

Согласно подпункту 3) пункта 31 Правил, проезд пассажиров по маршрутам регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок запрещено отвлекать водителя разговорами во время движения автотранспортного средства. За нарушение Правил нормами Кодекса «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность (статья 571, штраф 5 МРП).

По словам заместителя Премьер-министра РК, водитель при возникновении конфликтных ситуаций в салоне автобуса, должен прекратить движение и вызвать полицию.

Роман Скляр добавил, что для обеспечения безопасности в автотранспорте со стороны органов внутренних дел проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», «Перевозчик».

— Данные профилактические мероприятия проводятся ежеквартально, где по результатам первого квартала 2024 года выявлено 5470 нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями общественного транспорта, а также к административной ответственности привлечено 112 должностных лиц автобусных парков, — поделился данными заместитель Премьер-министра РК.

В целом вопросы обеспечения безопасности на общественном транспорте находятся на постоянном контроле Правительства, сказал в заключении Роман Скляр.