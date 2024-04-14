Правительство получит возможность на полной скорости реализовывать программы по модернизации – экономист Олжас Худайбергенов

Экономист Олжас Худайбергенов считает, что Правительство получит возможность на полной скорости реализовывать программы по модернизации. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает корреспондент агентства Kazinform.

По мнению Олжаса Худайбергенова, когда паводки начались, власти правильно отложили кадровые решения.

– С одной стороны, кто-то из чиновников недавно был назначен. С другой стороны, в попытке искать виноватых можно сместить невиновного. Даже если заменить – не факт, что следующий сможет лучше, чем предыдущий, ведь бюрократические процедуры останутся те же. Поэтому сейчас в режиме реального времени проверяется профпригодность тех, кто находится в условной серой зоне ответственности (проблема на его участке, но видно, что он сигнализировал о проблемах, просил финансирования на оперативное решение проблем, в общем, старался решить проблему загодя), – объяснил экономист.

Он отметил, что полученный чиновником опыт принятия правильных решений в режиме ЧС может сыграть в пользу для конкретных чиновников. Хотя, по слухам, будет много кадровых решений в конце апреля, добавил Олжас Худайбергенов.

– В принципе, несмотря на масштаб паводков (они действительно находятся на исторических рекордах с 1991 года), в большинстве регионов уже идет спад воды. Кого надо оперативно эвакуировали. Некоторые уже начали возвращаться. С финансированием пока особых проблем нет, дай Бог, в период восстановления люди получили справедливую компенсацию для ремонта своих домов, ну и плюс фермеры должны получить возможность восстановить скот, сельхозучастки и т.д. Если по Уральску и Атырау пик придется на следующую неделю, то, дай Бог, после 20 апреля уже можно будет констатировать в целом завершение периода паводков, – подчеркнул экономист.

Он считает, что май будет полон событий, которые будут нацелены на то, чтобы восстановить скорость. И напомнил о том, что нынешнее Правительство решило реализовать пилот по блочному бюджету.