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    20:20, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Правительство ослабило требования к «Самрук-Казына» по обязательным выплатам дивидендов

    Правительство РК изменило дивидендную политику Фонда «Самрук-Қазына», передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Самрук-Казына»
    Фото: sk.kz

    Как говорится в постановлении Правительства, теперь при расчете дивидендов учитывается объем финансирования проектов, одобренных единственным акционером Фонда.

    Совет директоров Фонда представляет единственному акционеру предложение о порядке распределения консолидированного чистого дохода Фонда и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда.

    Размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру с учетом объема финансирования Фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда в отчетном периоде составляет не менее 50% от дивидендов, полученных за отчетный период от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду.

    При расчете суммы дивидендов в пользу единственного акционера не учитываются дивиденды от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, выплаченные Фонду в результате сделок по передаче активов группы Фонда в конкурентную среду и направленные в Национальный фонд.

    Кроме того, постановлением исключен пункт, который устанавливал минимальный размер ежегодных дивидендов к выплате единственному акционеру по итогам отчетного года в 25 миллиардов тенге.

    Теги:
    Правительство Экономика ФНБ «Самрук Казына»
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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