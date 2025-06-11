Правительство ослабило требования к «Самрук-Казына» по обязательным выплатам дивидендов

Как говорится в постановлении Правительства, теперь при расчете дивидендов учитывается объем финансирования проектов, одобренных единственным акционером Фонда.

Совет директоров Фонда представляет единственному акционеру предложение о порядке распределения консолидированного чистого дохода Фонда и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Фонда.

Размер ежегодных дивидендов к начислению единственному акционеру с учетом объема финансирования Фондом проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда в отчетном периоде составляет не менее 50% от дивидендов, полученных за отчетный период от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду.

При расчете суммы дивидендов в пользу единственного акционера не учитываются дивиденды от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду, выплаченные Фонду в результате сделок по передаче активов группы Фонда в конкурентную среду и направленные в Национальный фонд.

Кроме того, постановлением исключен пункт, который устанавливал минимальный размер ежегодных дивидендов к выплате единственному акционеру по итогам отчетного года в 25 миллиардов тенге.