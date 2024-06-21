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    11:16, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Правительство Казахстана отменило 10 нацпроектов и 2 госпрограммы

    Правительство РК
    Фото: Рrimeminister.kz

    Министр финансов Мади Такиев доложил об исполнении республиканского бюджета за 2023 год на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр отметил, что представленный отчет Правительства был всесторонне рассмотрен и обсужден в палатах Парламента.

    — В 2023 году рост ВВП составил 5,1%. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в 2 раза. Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП. Государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП. Все ковенанты полностью соблюдены, — сообщил Такиев.

    Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге. Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резерв Правительства — 27 млрд тенге.

    Активы Нацфонда увеличились на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составили 60 млрд долл. США.

    Глава Минфина также отметил, что с 2022 года Правительством проведена работа по определению обновленного перечня нацпроектов, отвечающих установленным критериям проектного управления.

    С учетом возможностей и приоритезации бюджета приняты 3 нацпроекта: 
    «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения» и «Доступный интернет».

    — На их реализацию из различных источников было выделено 625,2 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета — 536,4 млрд тенге. Остальные 10 национальных проектов и 2 государственные программы были поставлены на утрату, — проинформировал Мади Такиев.

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Правительство РК Экономика
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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