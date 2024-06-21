Правительство Казахстана отменило 10 нацпроектов и 2 госпрограммы

Министр финансов Мади Такиев доложил об исполнении республиканского бюджета за 2023 год на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что представленный отчет Правительства был всесторонне рассмотрен и обсужден в палатах Парламента.

— В 2023 году рост ВВП составил 5,1%. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в 2 раза. Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП. Государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП. Все ковенанты полностью соблюдены, — сообщил Такиев.

Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге. Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резерв Правительства — 27 млрд тенге.

Активы Нацфонда увеличились на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составили 60 млрд долл. США.

Глава Минфина также отметил, что с 2022 года Правительством проведена работа по определению обновленного перечня нацпроектов, отвечающих установленным критериям проектного управления.

С учетом возможностей и приоритезации бюджета приняты 3 нацпроекта:

«Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения» и «Доступный интернет».