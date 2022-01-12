Правительству предстоит менять методы работы – Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству Казахстана предстоит провести перезагрузку методов работы для эффективной реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Такое мнение высказала депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

«Страну ждут кардинальные реформы, и я считаю, что именно ближайшие месяцы станут настоящей проверкой на состоятельность всего государственного аппарата – от министров и чиновников всех уровней до депутатов всех парламентских партий», - отметила Лаззат Рамазанова на своей странице в Facebook.

Вместе с тем она отметила важность поставленных Главой государства задач на прошедшем заседании Мажилиса.

«В первую очередь, это обеспечение роста доходов населения, стабилизация цен и снижение инфляции, причем не в отчетах, а на деле, чтобы каждый житель это почувствовал на своем кошельке. Крайне важно в короткие сроки провести качественные реформы в спецслужбах, МВД и силовых структурах. Жители нашей страны должны чувствовать себя в безопасности», - отметила глава Нацкомиссии.

Лаззат Рамазанова считает важным блок вопросов, связанных с повышением качества образования, увеличением грантов для малообеспеченных и подготовкой кадров в соответствии с рынком труда. Она также подчеркнула, что Национальная комиссия по делам женщин намерена продолжать реализацию Концепции семейной и гендерной политики в стране, утвержденной Указом Президента.

«Власть показала, что может слышать людей. Теперь нужно действовать. Если не переходить от слов к делу, это будет ничем не оправданным и непростительным», - отметила Лаззат Рамазанова.