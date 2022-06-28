28 Июня 2022 11:02

Правительством вопрос по снижению пенсионного возраста не обсуждался - глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев пока не рассматривался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошлой неделе заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сообщил, что вопрос о снижении пенсионного возраста находится на стадии обсуждения.

Журналисты спросили вице-премьера в кулуарах заседания Правительства относительно снижения пенсионного возраста.

«Пока не рассматривается (вопрос по снижению пенсионного возраста - прим. ред.)», - заявил Ерулан Жамаубаев журналистам.

Также он прокомментировал вопрос касательно расчетов по снижению пенсионного возраста.

«На пенсионные выплаты ежегодно тратится более 2,2 трлн тенге. Любое изменение будет считаться триллионами. Правительством этот вопрос не обсуждался. Есть закон», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По его словам, любое изменение требует глубоких расчетов и предметного обсуждения, а предметного обсуждения, как заявил глава Минфина, не было.

«Ежегодно выделяем 2,2 трлн тенге по пенсионным выплатам из республиканского бюджета. У Минтруда есть очень много хороших программ, в том числе «Серебряный возраст». На эти программы выделяются определенные средства. Пока живем по действующему закону», - сказал он.