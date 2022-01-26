Правительством внесены изменения в механизм возмещения ущерба субъектам МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В целях максимально возможного учета особенностей пострадавших субъектов МСБ и объективного возмещения ущерба, комиссией совместно с НПП «Атамекен» были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией г. Алматы.

В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках:

- скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов;

- пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом;

- при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года;

- возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы;

- уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний.

В целях максимально возможного учета и возмещения нанесенного ущерба, акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков.

В соответствии с поручением Главы государства, данного в ходе совещания с представителями бизнеса 21 января т.г., Правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства.

«Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель Правительства — скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей», - говорится в сообщении пресс-службы Премьер-Министра.











