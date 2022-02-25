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Правительством совместно с Национальным банком разработан антикризисный план действий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях оперативного реагирования на вероятные негативные социально-экономические последствия для РК в связи с событиями в Украине, Правительство и Национальный Банк незамедлительно приступили к реализации Плана совместных действий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
Правительство реализует Комплекс антикризисных мер. Национальный Банк предпринимает действия для поддержки финансовой стабильности.
План действий включает в себя меры, направленные на:
сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке;
поддержку занятости и создание новых рабочих мест;
развитие предпринимательства.
В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов Правительством совместно с Национальным банком будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет бюджета.
С учетом социальной направленности экономической политики, акцент в реализации задачи повышения благосостояния населения будет делаться, в первую очередь, на сельские населенные пункты, моно- и малые города, окраины столицы и городов республиканского значения.
Будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель.
В целом, на развитие сёл, моно- и малых городов, окраин столицы и городов республиканского значения, в текущем году в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі», Комплексного плана развития регионов и других программ будут направлены средства из республиканского бюджета в сумме до 200 млрд. тенге.
Основная часть государственной поддержки промышленности будет направлена на технологическую модернизацию и развитие высокопроизводительных предприятий. Особую важность имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики страны и реализации инвестиционных проектов.
При этом предприятия, получившие государственную поддержку, будут иметь встречные обязательства по повышению оплаты труда своих работников, в т.ч. путем увеличения производительности труда.
Для этих целей в текущем году будет значительно увеличено финансирование программы «Дорожная карта бизнеса - 2025», в частности на субсидирование и гарантирование кредитов.
Кроме того, для повышения эффективности господдержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования отрасли.
В приоритетном порядке будут поддержаны проекты, направленные на повышение производительности и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.
Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес.
До конца года в приоритетных отраслях будут пересмотрены более 420 регуляторных актов госорганов. Проведение ревизий требований к предпринимателям будет продолжено и по другим отраслям.
В целях недопущения роста цен Правительством совместно с Национальным банком и НПП «Атамекен» будет реализован Комплекс мер по контролю и снижению инфляции.
Сохранение и повышение социально-экономического благосостояния населения является первоочередной задачей Правительства. Для реализации данной задачи будут приложены все усилия.
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