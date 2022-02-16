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Правительством РК продолжается работа по наведению порядка на подъездных путях

16 Февраля 2022 20:27
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Правительством РК продолжается работа по наведению порядка на подъездных путях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр провел очередное совещание по вопросам тарифов на услуги подъездных путей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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Правительством ведется системная работа по определению объективной стоимости таких услуг. В ходе проведенного анализа уполномоченными органами определены 86 субъектов естественных монополий, по которым будут проведены соответствующие мероприятия относительно достоверности стоимости указанных услуг.

По итогам принимаемых мер снижены тарифы ряда субъектов. К примеру, стоимость услуг для компании Knauf (производитель строительных материалов в Алматинской области) и АО «Казхром» (производитель феррохрома в Актюбинской области) снижена с 2 117,98 тенге вагон/км до 147,3 тенге вагон/км. Указанные меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечную стоимость продукции данных компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля текущего года снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющих услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны (гг. Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанская области). Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.


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#Правительство РК   #Цены и тарифы  
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