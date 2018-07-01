Правительством РК принято постановление о финансировании вне конкурса на 2018-2020

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принято постановление о программно-целевом финансировании вне конкурсных процедур на 2018 - 2020 годы. МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2018 года № 427

О программно-целевом финансировании вне конкурсных процедур на 2018 - 2020 годы

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что программно-целевое финансирование вне конкурсных процедур на 2018 - 2020 годы из республиканского бюджета осуществляется по научно-технической программе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 16 июля 2018 года № 427

Научно-техническая программа, программно-целевое финансирование которой осуществляется из республиканского бюджета вне конкурсных процедур

Министерство обороны Республики Казахстан:

«Разработка специальной геоинформационной платформы в интересах обороны и безопасности Республики Казахстан" на 2018 - 2020 годы».