-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Правительством РК начата работа по исключению непродуктивных посредников в цепочке поставок угля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на коммунально-бытовой уголь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz
Обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу. Данный механизм показал свою эффективность – сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов.
В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля Правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников.
Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции вырабатываются меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок угля для населения и поэтапному увеличению объемов угля, реализуемых через товарную биржу.
Данная работа находится на особом контроле Правительства
- Правительством РК продолжается работа по наведению порядка на подъездных путях
- Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном
- Творческая сфера нуждается в большем финансировании – Даурен Абаев
- Ералы Тугжанов с рабочим визитом побывал в Экибастузе
- Встреча таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России состоялась в Алматы
- В каких городах Казахстана будут построены новые больницы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана