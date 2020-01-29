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Правительством приняты меры по недопущению распространения коронавируса

29 Января 2020 16:12
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Правительством приняты меры по недопущению распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной комиссией при Правительстве РК принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Так, с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР;

  1. с 1 февраля 2020 года приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР;

  2. с 3 февраля 2020 года приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР;

  3. Отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из города Дунгуан в Китае в столицу Казахстана город Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 года, а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 года.

  4. Межведомственной комиссией ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. По состоянию на 29 января т.г., в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны.



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Ключевые слова: Правительство РК, Туризм, Здравоохранение, Транспорт, Пневмония в Китае,
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