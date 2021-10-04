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    08:13, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Правительство Японии ушло в отставку

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    ТОКИО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в понедельник в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    На внеочередном заседании кабмина премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

    Вскоре парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. После этого Кисида объявит состав своего нового правительства.

    Ожидается, что в составе нового кабмина сохранят свои посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси. На важную административную должность генерального секретаря кабмина будет назначен экс-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно. В свою очередь следующим главой Минфина станет бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки.

    Кисида занял должность главы правящей партии 29 сентября. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на пересмотр послевоенной конституции страны, но считает, что не стоит торопиться с полной ревизией ее антивоенных положений.


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