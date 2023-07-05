Правительство выделит средства для завершения модернизации опреснительного завода «Каспий» — Алихан Смаилов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом расширения опреснительного завода «Каспий» для дополнительного водоснабжения региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу глава Правительства РК.

Работы по расширению завода были начаты в 2020 году и находятся в завершающей стадии. Благодаря проекту производство питьевой воды на «Каспие» должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона.

Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой работе по модернизации завода. По его словам, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.

Премьер-Министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

«Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе», — сказал Алихан Смаилов.