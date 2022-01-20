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Правительство возместит ущерб пострадавшим предпринимателям

20 Января 2022 19:04
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Правительство возместит ущерб пострадавшим предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, утвердила Механизм возмещения ущерба представителям МСБ. Средства резерва Правительства будут направлены в местные исполнительные органы для проведения выплат субъектам предпринимательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям. Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации.

По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и/или Фондом поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».

Сумма возмещения по утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия – в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год.

Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе «InfoKazakhstan.kz». Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и Комиссии по рассмотрению заявок Фонда «Сила в единстве». Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение пяти календарных дней, в случае одобрения, соответствующие средства будут перечислены заявителю. Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года. Механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года



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#Правительство РК   #Бизнес   #Экономика   #ЧП-2022  
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