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Правительство Узбекистана ушло в отставку

21 Января 2020 10:09
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Правительство Узбекистана ушло в отставку

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Правительство Узбекистана в полном составе сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (парламентом) страны, передаёт собственный корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу законодательной палаты парламента Узбекистана

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По итогам первого заседания нижней законодательной палаты парламента было принято заявление о сложении полномочий правительство Узбекистана. Аналогичное заявление поступило и в Сенат, где также был удовлетворено.

«В соответствии с со статьей 98 конституции Республики Узбекистан кабинет министров Республики Узбекистан обратился к новоизбранному Олий Мажлису с заявлением о сложении полномочий, законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняла соответствующее постановление», - отмечают в пресс-службе парламента.

В ведомстве также уточнили, что согласно конституции, правительство продолжает работу до формирования нового состава кабмина в соответствии с решением президента страны.

Вместе с тем, парламент рассмотрит кандидатуру нового премьера в ходе совместного заседания обеих палат, которое пройдет 21 января.

Напомним, в соответствии с конституцией Узбекистана, кандидатура премьера выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест в законодательной (нижней) палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте. Ранее сообщалось, что УзЛиДеП вновь выдвинула Абдуллу Арипова, возглавляющего правительство страны с декабря 2016 года, на пост премьера.


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Ключевые слова: Узбекистан,
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Мирас Куандыков

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