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Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 13:49
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подписал постановление Правительства №796 от 07.10.2022 г. «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713 «О переносе дней отдыха в 2022 году». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.


Фото: wnchomeinspector.com







Правительство РК   Премьер-министр РК   Дата   Алихан Смаилов  
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