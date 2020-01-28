Правительство утвердило концепцию Программы управления водными ресурсами РК на 2020-2030 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена концепция проекта Программы управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладом выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, который сообщил о том, что ежегодные поверхностные водные ресурсы РК составляют около 100 куб км, из них более 44% формируются за пределами страны. 67% водопотребления приходится на сельское хозяйство, 30% – промышленность, остальное – на хозяйственно-бытовые нужды. К 2040 году ожидается рост водопотребления Казахстана на 56%.

Программа управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы направлена на сохранение к 2030 году водного баланса на уровне 100 куб км за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов: строительство новых водохранилищ на 5-7 куб км, водосбережение до 5 куб км, использование подземных вод до 15 куб км.

К указанному периоду планируется снизить потребление воды на единицу ВВП с 91,2 до 73,0 куб м на $1 тыс., построить 26 новых гидротехнических сооружений, реконструировать 182 республиканских, 300 коммунальных гидротехнических сооружений.

Документ предусматривает строительство новых ирригационных систем для увеличения орошаемых земель с 1,7 до 3 млн га, увеличение протяженности облицованных магистральных и распределительных каналов с 3423 до 19 тыс. км.

Материально-техническое оснащение бассейновых инспекций будет повышено до 100% обеспеченности, а лесистость водосборных площадей – с 1 до 200 тыс. га.

Программа управления водными ресурсами Казахстана на 2020-2030 годы будет включать 10 основных направлений: международное сотрудничество, обновление правовой базы, институциональное реформирование, модернизация и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры, изучение международного передового опыта по созданию рынка воды, цифровизация водного хозяйства, внедрение проекта «Smart Water», экологически оптимальное использование водных ресурсов, подготовка специалистов водной отрасли с современными навыками и реализация важных национальных водных проектов.

«Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставят перед нами задачу повышения эффективности использования и охраны водных ресурсов страны. В этой связи разработана Концепция Программы по управлению водными ресурсами. Она отвечает нашим стратегическим целям и находит поддержку в Парламенте. Концепция обсуждалась с участием отраслевых экспертов, депутатов и членов фракции «Нур Отан», - сказал А. Мамин, поручив обеспечить качественную разработку программы.