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Правительство Шотландии впервые возглавил мусульманин

Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2023, 09:05
Правительство Шотландии впервые возглавил мусульманин

БИРМИНГЕМ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Парламент Шотландии утвердил первым министром нового главу правящей Шотландской национальной партии (SNP) Хамзу Юсафа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

За его кандидатуру проголосовал 71 депутат из 129.

Политик станет первым мусульманином и представителем этнического меньшинства, занявшим эту должность.

Юсаф будет приведен к присяге в качестве лидера Шотландии в среду.

Избрание Юсуфа произошло после того, как он выиграл конкурс лидеров SNP в понедельник, победив свою ближайшую соперницу Кейт Форбс, набрав 52,1 % голосов по сравнению с ее 47,9%.

Хамза Харун Юсаф родился 7 апреля 1985 года в Глазго. Занимал пост министра юстиции Шотландии в кабинете Николы Стерджен с 2018 по 2021 годы и министра здравоохранения - с 2021 года.

Его отец родился в Пакистане и иммигрировал в Шотландию в 1960-х вместе с семьей, мать родилась в Кении.

Напомним, Никола Стерджен, которая занимала пост первого министра Шотландии с ноября 2014 года, объявила о своей отставке в феврале текущего года.


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