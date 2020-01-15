Правительство России подало в отставку
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Правительство России уходит в отставку. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе, сообщает ТАСС.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».
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