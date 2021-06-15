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Правительство РК утвердило план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2021, 10:32
Правительство РК утвердило план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Система охраны труда должна основываться на современных подходах к обеспечению безопасности на рабочем месте. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно активно внедрять на производственных предприятиях международную Концепцию нулевого травматизма «Vizion Zero». Каждый случай по травматизму должен быть в МЧС тщательно проанализирован и по итогам выработаны комплексные меры по их минимизации. Необходимо внедрить систему оценки и управления профессиональными рисками, которая соответствует международным стандартам», - сказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр добавил, что для этого имеются все инструменты и необходимые ресурсы.

«Сегодня мы принимаем постановление по утверждению Плана действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года. В результате его реализации ожидается снижение коэффициента частоты несчастных случаев, а также сокращение удельного веса работников, занятых во вредных условиях труда. Уже сейчас мы видим положительную динамику снижения производственного травматизма в Костанайской и Павлодарской областях. Другим регионам необходимо активизировать работу в этом направлении, уделяя особое внимание предприятиям горно-металлургического комплекса и строительной отрасли», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава Кабмина в целях усиления мер по обеспечению безопасных условий труда поручил:

первое - Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами и социальными партнерами до 1 декабря текущего года разработать онлайн-платформу для работодателей по самоконтролю соответствия требованиям безопасности труда, а также внести на рассмотрение Правительства предложения по совершенствованию законодательства в части повышения экономического стимулирования работодателей в улучшении условий труда.

второе - Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами до 1 сентября текущего года утвердить Дорожную карту по снижению аварийности на опасных производственных объектах.

третье - акиматам регионов до 1 сентября текущего года совместно с предприятиями утвердить Дорожные карты по обеспечению безопасных условий труда.

Также провести работу с предприятиями по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Минтруда РК   Безопасность   Занятость   МЧС  
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