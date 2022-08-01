1 Августа 2022 16:30

Правительство РК разрабатывает механизм приобретения доступного жилья «под ключ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве разрабатывают механизм приобретения доступного жилья «под ключ». Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках разрабатываемой Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2022-2026 годы (далее – Концепция) предусматривается финансирование проектов социального кредитного жилья до 290 тыс. тенге за 1 кв.м , а также при стимулировании частного застройщика за счет строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры (реализация не менее 50% объема жилья от общей площади) до 310 тыс. тенге за 1 кв.м», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что для обеспечения населения доступным жильем и снятия социальной напряженности Глава государства дал поручение по реализации механизма заключения офтейк-контрактов с застройщиками («под ключ») на выкуп жилья по ценам Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы (после постановки на утрату в рамках Концепции) для его последующего распределения нуждающимся гражданам.

В целях реализации вышеуказанного механизма в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики», по которому в настоящее время готовится заключение Правительства, разработаны поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие снятие ограничений по строительству технически несложных объектов.

«Поправки позволят осуществлять заключение офтейк-контрактов в рамках одного конкурса с одним поставщиком на проектирование и строительство объектов «под ключ», что повысит заинтересованность застройщиков в реализации проектов по строительству доступного жилья, а также увеличит и ускорит ввод объектов в эксплуатацию для граждан», - добавил Роман Скляр.